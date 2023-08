Messerangriff in Luxemburg: Opfer erleidet Stichverletzungen an Oberschenkel und Unterleib

REMERSCHEN. Am gestrigen Dienstag, 1.8.2023, gegen 17.45 Uhr, wurde in der Wäistrooss in Remerschen ein stark blutender Mann gemeldet. Vor Ort konnten die umgehend herbeigeeilten Polizeibeamten eine Person antreffen, welche Stichverletzungen an Oberschenkel und Unterleib aufwies.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde das Opfer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Informationen zufolge soll das Opfer einige Hundert Meter vom Fundort entfernt seitens drei Personen angegriffen und von einem der Täter mit einem Messer verletzt worden sein.

Der Mann hat bei dem Angriff keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und Ermittlungen wurden in die Wege geleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)