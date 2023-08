Gegen Pfosten gedonnert und in Schlangenlinien weitergefahren: Suff-Fahrten in Luxemburg

LUXEMBURG. Gegen 19.00 Uhr am Dienstagabend, den 1.8.2023, wurde der Polizei ein Fahrer in Itzig gemeldet, der mit seinem Fahrzeug gegen einen Pfosten gefahren war und seine Fahrt anschließend in Schlangenlinien in Richtung Sandweiler fortgeführt hätte.

Nachdem der Fahrer von einer Polizeistreife in der route de Remich gestoppt werden konnte und Anzeichen von Alkoholeinfluss aufgewiesen hatte, erfolgte der diesbezügliche Test mit positivem Ergebnis.

Ferner war eine Polizeistreife in der Nacht auf den heutigen Mittwoch auf einen Fahrzeugführer aufmerksam geworden, der mit auffälliger Fahrweise auf dem CR169 in Schifflingen unterwegs war. Der Alkoholtest beim Fahrer war positiv.

In beiden Fällen wurde der Führerschein infolge der Überschreitung des maximal zulässigen Alkoholwertes eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)