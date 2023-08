++ Wetter in der Region: Regen und Gewitter gehen weiter – Starkregen möglich ++

OFFENBACH. Der August beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland nass. Regen und Gewitter sind am Dienstag über den ganzen Tag verteilt angesagt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Sonnige Abschnitte seien im Tagesverlauf nur ab und an zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt, der Regen lässt aber zunächst etwas nach. Die Tiefstwerte liegen bei 15 bis 11 Grad.

Vor allem im Norden wird der Mittwoch ungemütlich. Ab dem Nachmittag und Abend kommt es dort laut Meteorologen zu Starkregen. Zudem kann es donnern, blitzen, hageln und stürmen. Die Höchstwerte liegen bei 19 bis 23 Grad. In der Nacht regnet und gewittert es weiter. (Quelle: dpa)