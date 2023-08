Polizeipräsidium Trier: Pressesprecher Karl-Peter Jochem verabschiedet – 45 Jahre im Polizeidienst

TRIER. Nach genau 45 Jahren im Polizeidienst verabschiedete die Behördenleiterin des Polizeipräsidiums Trier, Anja Rakowski, den dienstältesten Pressesprecher ihrer Behörde, Herrn Polizeihauptkommissar Karl-Peter Jochem, in den wohlverdienten Ruhestand.

Polizeihauptkommissar Karl-Peter Jochem begann seine polizeiliche Laufbahn am 1. August 1978 beim Bundesgrenzschutz, der heutigen Bundespolizei, im Mittleren Polizeidienst.

1989 ergriff er die sich bietende Chance, zur Landespolizei nach Rheinland-Pfalz zu wechseln. Hier führten ihn die ersten Verwendungen von Bereitschaftspolizei über die damalige Schutzpolizeiinspektion (SPI) in Maxdorf/Pfalz zunächst ins Polizeipräsidium nach Koblenz zur dortigen SPI 2.

Am 1. September 1993 schaffte er dann den Sprung in sein Heimatpräsidium nach Trier. In unterschiedlichen Verwendungen als schutzpolizeilicher Sachbearbeiter der Polizeiinspektion (PI) Trier sorgte der gebürtige Konzer fortan für die Sicherheit der Menschen in und um Trier – zunächst im Wechselschichtdienst.

Nachdem er 1999 den Laufbahnwechsel in den Gehobenen Polizeidienst vollzogen hatte, übernahm er die Aufgabe des Verkehrssachbearbeiters der PI Trier, dem auch die polizeiliche Jugendverkehrsschule unterstand. Dort brachte er bis August 2007 tausenden Trierer Grundschülerinnen und Grundschülern das Fahrradfahren und das sichere Bewegen im Straßenverkehr bei. Hierauf folgte eine einjährige Führungsübernahme als Dienstgruppenleiter und Abwesenheitsvertreter bei der Polizeiwache Innenstadt.

Am 1. Juli 2008 wechselte Jochem ein letztes Mal sein dienstliches Betätigungsfeld und wurde einer der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier. Im Laufe der 15-jährigen Verwendung übernahm er die stellvertretende Leitung der Pressestelle und wurde als verlässlicher Ansprechpartner für die Medien eines der Gesichter und eine der Stimmen der Behörde.

Im Rahmen einer kleinen Abschiedsfeier bedankte sich Anja Rakowski bei ihrem engen Mitarbeiter, Polizeihauptkommissar Karl-Peter Jochem, für den Dienst, den er bis zum gestrigen 31. Juli 2023 – auf den Tag genau – über 45 Jahre für die Menschen in der Region und darüber hinaus geleistet hatte.

Für seine Zukunft als Pensionär ab dem heutigen 1. August wünschte die Behördenleiterin ihm Gesundheit und alles Gute. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)