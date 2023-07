Polizeieinsatz am Flughafen Hahn: Randalierer “fliegt” in die Ausnüchterungszelle

HAHN/SIMMERN. Am Wochenende mussten die Beamten der Polizei Simmern und der Wache Hahn neben einigen Ruhestörungen und Wildunfällen am Samstagabend zu einer randalierenden Person in das Terminalgebäude am Flughafen Hahn ausrücken.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte lag die Person aufgrund starker Alkoholisierung regungslos auf dem Boden. Hinzugezogene Rettungskräfte stellten keinen medizinischen Notfall fest. Der ansprechbaren männlichen Person wurde ein Platzverweis erteilt. Diesem wollte er nicht nachkommen, sodass er den Gewahrsamsräumlichkeiten der Polizei Simmern zugeführt wurde. Hier konnte er bis zum Sonntagmorgen ausnüchtern.