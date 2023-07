Erpressungsversuch scheitert: Radfahrer lauert Passanten auf

ST. INGBERT/HASSEL. Am frühen Morgen des 19.7.2023 kam es gegen ca. 5.00 Uhr zu einer versuchten Erpressung in St. Ingbert. Der Täter lauerte dem Geschädigten, der sich auf dem nach Hause Weg befand, an der L111 kurz hinter der Autobahnbrücke zwischen St. Ingbert und Hassel auf.

Anschließend forderte der Täter den Geschädigten auf, seine Taschen zu leeren. Glücklicherweise passierte ein PKW die Örtlichkeit, so dass der Geschädigte diesen zum Anhalten bewegen konnte. Daraufhin flüchtete der unbekannte Täter ohne Beute, mit seinem silbernen Fahrrad in Richtung St. Ingbert-Mitte.

Unmittelbar eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Ergreifung des Täters. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder der angesprochene PKW-Fahrer, werden gebeten. sich mit der zuständigen Polizeiinspektion St. Ingbert (06894-1090) in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Sankt Ingbert)