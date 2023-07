Region: Einbruch mit großem Krach – mit Trennschleifer in ehemalige Straußenwirtschaft eingestiegen

ALF. Im Zeitraum von Freitag, 14.7., bis Dienstag, 18.7.2023, brachen derzeit unbekannte Täter in Alf in der Moselstraße in der Nähe zur Bullayer Brücke in einen stillgelegten Winzerbetrieb/Straußwirtschaft ein. Die Höhe des Stehlgutes steht derzeit noch nicht fest.

Die Tat dürfte mit einem erhöhten Lärmaufkommen verbunden gewesen sein, unter anderem wurde hierzu ein Trennschleifer benutzt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Zell unter der Telefonnummer 06542-98670 oder per Mail pizell@polizei.rlp.de entgegen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)