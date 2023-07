Luxemburg: Brennendes Fahrzeug in Feld – nach Unfall falschrum im Kreisverkehr

LUXEMBURG. In Weiler-la-Tour wurde in den frühen Morgenstunden des 15.7.2023 ein Fahrzeug gemeldet, das in einem Feld stehen und brennen würde. Das brennende Fahrzeug sowie der Fahrer konnten an Ort und Stelle angetroffen werden.

Nachdem das Fahrzeug von der Feuerwehr gelöscht wurde, ohne dass das Feuer auf das Feld übergriff, wurde der Fahrer seitens der Polizei einem Alkoholtest unterzogen. Dieser verlief positiv, weshalb der Führerschein eingezogen wurde.

In der rue Lohr in Mersch wurde eine Polizeistreife kurz vor 4.00 Uhr in der Nacht des 15.7.2023 auf einen Fahrer aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch einen Kreisverkehr fuhr und anschließend auf die Gegenfahrbahn geriet. Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später gestoppt und der Fahrer einem Alkoholtest unterzogen. Aufgrund des positiven Resultats wurde dessen Führerschein eingezogen.

Bereits kurz zuvor war ein beschädigtes Fahrzeug im Kreisverkehr in der rue Joseph Merten in Diekirch gemeldet worden. Dabei hatte der Fahrer eine Bordsteinkante gestreift, woraufhin der Reifen platzte, das Fahrzeug sich um die eigene Achse drehte und in falscher Richtung im Kreisverkehr zum Stehen kam. Auch hier war der Alkoholtest positiv und der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen.

Etwa zur gleichen Zeit wurde eine Polizeistreife auf der N5 von Bertrange in Richtung Dippach auf ein Fahrzeug aufmerksam, das mit eingeschaltetem Licht und laufendem Motor in einer Straßeneinbuchtung stand. Da der Fahrer bei der Kontrolle offensichtliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Der Führerschein wurde hinsichtlich des positiven Resultats eingezogen. (Quelle: Police Grand-Ducale)