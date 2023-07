Hund beißt fünfjährigem Kind ins Gesicht: Polizei sucht Hundehalter

SAARBRÜCKEN. Ein Hund hat einem fünf Jahre alten Jungen in Saarbrücken ins Gesicht gebissen. Die Polizei sucht nach dem Vorfall vom Dienstag nach dem unbekannten Hundehalter, wie die Beamten in Saarbrücken am Donnerstag mitteilten.

Der Junge kam mit einer Verletzung am Augenlid ins Krankenhaus und wurde operiert. Sein Auge sei intakt geblieben.