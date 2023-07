Nordsaarland: 59-jähriger Thomas G. wird vermisst – vermutlich hilflose Lage

LOSHEIM AM SEE. Am Morgen des gestrigen Mittwochs, 05.07.2023, wurde bei der Polizei Nordsaarland der 59-jährige Thomas Gastauer als vermisst gemeldet.

Mittlerweile geht die Polizei davon aus, dass sich Herr Gastauer in einer psychischen Ausnahmesituation und damit in einer hilflose Lage befindet.

Es wird aktuell vermutet, dass Herr Gastauer mit seinem Pkw, einem weißen Skoda Fabia mit dem amtl. Kennzeichen MZG-TG 64, unterwegs ist.

Zur Person selber, Herr Gastauer soll 170 cm groß sein, 85 kg schwer, kräftige Statur, lichtes graues Haar sowie einen Schnurrbart tragen.

Letztmalig soll sich Herr Gastauer im Bereich Losheim / Mitlosheim aufgehalten haben. Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort des Thomas Gastauer bitte an die PI Nordsaarland unter der Telefonnr. 06871-90010.