Vulkaneifel: Entenmutter mit neun Küken auf B257 – Polizei begleitet Ausflug

DAUN. Am 29.6.2023, gegen 20.08 Uhr, begab sich eine tierische Großfamilie auf den Weg von der B257, Einfahrt zur Kaserne in Richtung des Hotzedrees in Daun.

Eine junge Entenmutter war mit ihren neun Jungentenküken auf der B257 unterwegs, um sich im Bereich des Hotzendrees in Daun selbst zu Wasser zu lassen.

Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiispektion Daun wurde dieser tierische Ausflug begleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen, da die Entenfamilie vorschriftsmäßig am Straßenrand unterwegs war. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)