Über 1.100 Kilometer – Stefan Feilen aus Wasserliesch startet bei Ultradistanz-Radrennen

TRIER/WASSERLIESCH. Dieses Radrennen hat es in sich: Auf einer Strecke von über 1.100 Kilometer, zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, finden vom 7. Juli bis zum 9. Juli das “Race Across Germany” statt – ein Ultradistanz-Radrennen, bei welchem bis zu 60 Rennradfahrer teilnehmen. Einer der Teilnehmer ist der in Wasserliesch wohnende Stefan Feilen.

Der 46-jährige Rennradfahrer wird am 7. Juli in Flensburg starten, um das Ziel in Garmisch – Partenkirchen spätestens nach 58 h zu erreichen. Dabei verspürt der gebürtige Onsdorfer nicht nur bereits große Vorfreude auf das Rennen, sondern auch den nötigen Respekt, den diese große sportliche Herausforderung abverlangt. Nachdem Feilen im letzten Jahr von einem Sturz und technischen Defekten geplagt war, hatte er das Gefühl einer noch offenen Rechnung und hofft, dieses Jahr ohne Probleme durch zu kommen.

Der Sportler wird dabei in einem von seinem Verein „RV Schwalbe Trier“ zur Verfügung gestellten Fahrzeug begleitet. Sein Team, bestehend aus 4 Leuten, wird sich während des Rennens, bei dem Tag und Nacht ohne Pause gefahren wird um sein Wohlbefinden kümmern, ihm die benötigten Lebensmittel und Getränke während der Fahrt aus dem KFZ reichen, aber auch beim Wechsel der Rennräder und allen anderen Belangen helfend unterstützen.

Die Vorbereitung auf das Rennen lief dieses Jahr leider nicht ohne Probleme, so wurde der Sportler durch eine hartnäckige Erkältung um 4 Wochen zurückgeworfen, die jetzt einfach fehlt und jetzt in der finalen Vorbereitung wird er von Rückenschmerzen geplagt. Ziel ist dieses Jahr ganz klar das Zeitlimit von 58 h erneut zu schaffen.