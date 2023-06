Heute gehts los: Kabel Eins Sendung “Mein Lokal, Dein Lokal” aus Trier und Konz

TRIER. In dieser Woche, 19 bis 23. Juni, dürfen sich Fans der beliebten Kabel Eins Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf Folgen aus Trier freuen. Vier Restaurants aus Trier und eines aus Konz werden dieses Mal zu sehen sein.​ Täglich um 17:55 Uhr wird eine neue Folge ausgestrahlt.

Den Anfang macht am heutigen Montag das „Liebling“ in Trier. Danach geht es weiter mit „No.13 Grill & Steakhouse“ (20. Juni), dem Wirtshaus am Wolfsberg (21. Juni) und dem Historischen Bahnhof in Konz (22. Juni). Finaltag ist am 23. Juni im „Wunderlämpchen“.

Ungewöhnlich bei der Trierer Woche ist auch, dass eines der Lokale gar nicht mehr geöffnet ist. Das Wirtshaus am Wolfsberg hat seit dem 03. Juni 2023 geschlossen.

“Mein Lokal, Dein Lokal”: Das Prinzip der Sendung

Jede Woche treten fünf Gastronomen bei “Mein Lokal, Dein Lokal” gegeneinander an, um das beste Restaurant ihrer Stadt zu finden. An jedem Werktag lädt eine andere Restaurantbesitzerin oder ein anderer Restaurantbesitzer zu sich ein und bekocht seine Mitstreiter im laufenden Betrieb. Aufgetischt wird jeweils eine Vorspeise, ein Hauptgang und ein Dessert à la carte – dazu gibt es exklusive Einblicke in die Küchen.