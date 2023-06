Bitburg aus außergewöhnlicher Perspektive: Städtische Webcam zeigt verschiedene Motive

BITBURG. Wer Bitburg aus einer außergewöhnlichen Perspektive betrachten möchte, sollte der städtischen Webcam im Internet unter www.bitburg.de einmal einen Besuch abstatten. Mit Ausblicken in die Neuerburger Straße, auf den Platz vor der Stadthalle oder in die umgebende Eifellandschaft wechselt die Kamera alle 15 Minuten ihr Motiv.

Im Jahr 2008 installierte die Stadt Bitburg erstmals eine Webcam am Dach des Rathauses, um den Baufortschritt der Bitburger Stadthalle zu dokumentieren. Die Kamera war sehr beliebt bei den Usern in aller Welt und wurde besonders oft von ehemaligen Bitburgern angeklickt, die gerne mal wieder einen Blick auf ihre Heimatstadt werfen wollten. Das änderte sich auch nicht, nachdem die Stadthalle am 3. Oktober 2009 eingeweiht worden war.

Wer einen Blick riskieren möchte, findet die Webcam auf der Internetseite www.bitburg.de im Bereich „Bürger“ im Hauptmenü unter der Rubrik „Aktuell“. (Quelle: Stadt Bitburg)