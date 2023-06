++ Region: Sonnige Tage voraus – morgen wird’s besonders heiß ++

OFFENBACH. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland können sich auf sonnige Tage freuen. Mit bis zu 32 Grad wird es dabei am Sonntag besonders heiß, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Es soll trocken bleiben. In der Nacht kühlt es auf 16 bis 11 Grad ab.

Auch der Start in die neue Woche verspricht Schwimmbadwetter. Am Montag sind laut Meteorologen zwischen 28 und 31 Grad möglich. Selbst in Hochlagen werden noch 25 Grad erreicht. Dabei weht ein mäßiger Wind aus Nordost bis Ost und es bleibt tagsüber wie in der Nacht trocken. (Quelle: dpa)