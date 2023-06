Betrugsgefahr in Berkastel-Kues: Polizei warnt vor ausländischer Teerkolonne

BERNKASTEL-KUES. Die Polizei Bernkastel-Kues hat in den vergangenen Tagen vermehrt Hinweise aus der Bevölkerung erhalten, dass Mitarbeiter einer Teerkolonne mit in Frankreich zugelassenen Fahrzeugen ihre Dienstleistungen und sofortige Ausführung bei potentiellen Kunden anbieten. Die Personen konnten bislang nicht zwecks Überprüfung der gewerberechtlichen Genehmigungen angetroffen werden.

Bei Beauftragung der reisenden Kolonnen besteht erfahrungsgemäß die Gefahr, dass die Arbeiten nicht fachgerecht, nicht im vereinbarten Umfang oder zum abgemachten Preis durchgeführt werden. Diese Erfahrung musste ein Hauseigentümer am 1.6.2023 in Kröv machen, der wegen mangelhafter und vertragswidriger Ausführung Betrugsanzeige bei der Polizei gegen die laut Rechnung in der Slowakei ansässige Firma erstattet hat.

Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer sollten sich daher, auch vor dem Hintergrund der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen, gut überlegen, entsprechende Aufträge zu erteilen. Im Fall des Auftretens von Kolonnen im Bereich der Polizei Bernkastel-Kues wird um Verständigung der Dienststelle unter der Telefonnummer 06531/9527-0 gebeten. (Quelle: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues)