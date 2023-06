Piesport: Jugendliche demolieren E-Bike-Ladestation und mehrere Mülleimer

PIESPORT. Am vergangenen Wochenende wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 00.00 und 00.30 Uhr, mehrere Mülleimer und eine E-Bike-Ladestation im Bereich der Parkanlage/Vorplatz Touristinformation in Piesport mutwillig durch Tritte beschädigt.

Ein Anwohner konnte eine Gruppe von Jugendlichen bei der Tatausführung beobachten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro. Weitere Hinweise auf die Verursacher erbittet die Polizei Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531/9527-0 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de. (Quelle: Polizeiinspektion Bernkastel-Kues)