Bitburg: Drogenfunde bei Polizeikontrollen am ZOB

BITBURG. Wie die Polizei in Bitburg mitteilt, wurden am Freitagmittag am ZOB in Bitburg Kontrollmaßnahmen von der Polizei Bitburg mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei durchgeführt.

Im Rahmen der Personenkontrolle eines 20 Jahre alten Mannes wurden eine zweistellige Anzahl von Betäubungsmittelkonsumeinheiten sichergestellt. Eine weitere Kontrolle ergab, dass ein 38-Jähriger geringe Mengen von verschiedenen Betäubungsmitteln mitführte.

Gegen beide Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.