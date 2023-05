Trier: Crash im Wasserweg – Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

TRIER. Am Dienstag, den 23.5.2023, kam es gegen 14.45 Uhr es in Trier in der Straße “Wasserweg” zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Aufgrund bisher ungeklärter Ursache fuhr der 31-jährige Motorradfahrer aus dem Stadtgebiet Trier auf den vor ihm fahrenden PKW auf.

Durch den daraus resultierenden Sturz erlitt der Motorradfahrer leichte Verletzungen. Im Rahmen der Erstversorgung des Motorradfahrers durch Ersthelfer und den Rettungsdienst musste die Straße für wenige Minuten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (Quelle: Polizeiinspektion Trier)