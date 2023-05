++ Region: Wetter weiter heiter – Sonne mit wenigen Wolken ++

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland soll in den kommenden Tagen heiter bis sonnig werden. Nach einem vielerorts sonnigen Vormittag ziehen am Mittwoch zunehmend Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Im Süden gibt es längere Sonnenphasen. Größtenteils bleibt es trocken. Maximal steigen die Temperaturen auf 15 bis 18 Grad, im höheren Bergland auf 12 Grad.

Am Donnerstag geht es heiter bis wolkig und überwiegend niederschlagsfrei weiter. Bei Höchstwerten zwischen 18 und 22 Grad wird es wieder etwas wärmer. Am Freitag erwarten die Meteorologen freundliches und vielerorts sonniges Wetter. Bei maximal 19 bis 24 Grad bleibt es trocken. Zum Wochenende können die Menschen sich verbreitet auf Sonne und Höchstwerte bis 26 Grad freuen. (Quelle: dpa)