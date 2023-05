Bitburg: Zäune durchtrennt – hochwertige Felgensätze von Firmengelände gestohlen

BITBURG. Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Bitburg ermittelt zurzeit in Zusammenarbeit mit der Kriminalinspektion Wittlich in zwei Fällen von Eigentumskriminalität und bittet um Hinweise von Zeugen.

In der vergangenen Sonntagnacht – Tatzeitraum war 21.5., 20.30 Uhr, bis 22.5.2023, 7.00 Uhr – entwendeten unbekannte Personen wiederholt von dem Firmengelände eines Autohauses in der Saarstraße in Bitburg mehrere, hochwertige Felgensätze. Die Täter gelangten über angrenzende, teilweise ungenutzte Betriebsflächen in der Saarstraße auf das Firmengelände des Autohauses und durchtrennten dazu auch Zäune. Der Abtransport des Diebesgutes dürfte mit einem abseits abgestellten Fahrzeug erfolgt sein.

Zeugen, die Hinweise zu den dargestellten Sachverhalten machen können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561-96850. (Quelle: Polizeiinspektion Bitburg)