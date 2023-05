Region: Verkaufsgespräch eskaliert – Randaliererin wütet in Café nach Hausverbot

IDAR-OBERSTEIN. Am Mittwoch, den 15. Mai erreichte die Polizei Idar-Oberstein gegen Mittag die Meldung über eine randalierende Frau in einem Café am Bahnhof Idar-Oberstein.

Hier geriet eine 44-jährige Kundin mit der Ladeninhaberin im Rahmen des Verkaufsgesprächs in einen Streit. Der Streit endete in einem ausgesprochenen Hausverbot, wogegen sich die Täterin widersetzte und die Verkäuferin angriff und weitere Mitarbeiter sowie Kundschaft beleidigte. Zudem beschädigte sie einige Deko-Gegenstände im Café.

Letztlich stoppte die eintreffende Polizeistreife die Randaliererin. Die Verkäuferin erlitt leichte Verletzungen, die glücklicherweise nicht weiter behandelt werden mussten.

Gegen die 44-jährige Frau aus der VG Herrstein-Rhaunen wird nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt.