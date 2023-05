Trier: Pkw-Fahrer verliert Kontrolle und rast durch den Gegenverkehr – Hoher Sachschaden bei Crash

TRIER. Wie die Polizei Trier mitteilt, ereignete sich am heutigen Dienstag, 16.05.2023, gegen 08.15 Uhr in der Luxemburger Straße (B 49) ein spektakulärer Verkehrsunfall.

Der Fahrer eines weißen Audi R8 befuhr die B 49 in Richtung Luxemburg. In einer leichten Linkskurve in Höhe Dehner Gartenzentrum verlor er vermutlich infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses brach nach links aus. Anschließend fuhr er über den Grünstreifen mittig der Fahrbahn, anschließend über beide Gegenfahrspuren, wobei es beinahe zu einer Kollision mit einem dort fahrenden Pkw kam, bevor er am Bordstein zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde leicht verletzt, es entstand hoher Sachschaden. Weiterhin kam es während der Unfallaufnahme zu starken Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Zeugen, die Angaben zum Unfall selbst oder zum Fahrverhalten vorher machen könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Trier in Verbindung zu setzen.