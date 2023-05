Mit der Leiter auf Balkon gestiegen: Einbrüche in Luxemburg

ROODT-SYR/LUXEMBURG-STADT. Kurz nach 12.00 Uhr wurde der Polizei am 30.4. ein Einbruch in ein Haus in der rue de Mensdorf in Roodt-Syr gemeldet. Dabei nutzten die oder der Täter ersten Erkenntnissen nach eine Leiter um auf einen Balkon zu steigen und anschließend das Fenster einzuschlagen.

Schmuck und Bargeld wurden entwendet. Die Spurensicherung der Polizei war vor Ort und Ermittlungen wurden eingeleitet.

Am Morgen des 1.5. wurde ein weiterer Einbruch in die Kellerräume eines Hauses in der rue St. Ulric in Luxemburg-Stadt gemeldet. Dabei hatte/n die oder der Täter die Tür aufgebrochen und anschließend mehrere Arbeitsmaschinen entwendet. Ermittlungen wurden eingeleitet. (Quelle: Police Grand-Ducale)