++ Trier aktuell: Hochwasser durch starke Niederschläge erwartet – Fuß- und Radweg bereits gesperrt ++

TRIER. Wie die Stadt Trier am Freitagnachmittag mitteilt, ist am Wochenende aufgrund der starken Niederschläge mit Hochwasser an der Mosel zu rechnen.

Sollte dies der Fall sein, sperren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes StadtRaum Trier betroffene Uferwege.

Bereits gesperrt sind laut der Stadt der Fuß- und Radweg entlang Ratio, und das Areal an der Ruwermündung.

Bei weiter steigendem Pegel werden zudem die Schiffsanlegestelle am Zurlaubener Ufer und der Radweg zwischen den Stadtteilen Pfalzel und Pallien geschlossen.