SWT-Baustellen in den Osterferien: Zurmaienerstraße, Theodor-Heuss Allee und Weberbach

TRIER. In den Osterferien erwarten die Trierer Verkehrsteilnehmer gleich mehrere SWT-Baustellen im Stadtgebiet.

Teilsperrung in der Theodor-Heuss Allee

Am Montag, 3. April 2023 wird die rechte Fahrspur der Theodor-Heuss Allee in Richtung Mosel auf Höhe der Hausnummer 13 gesperrt. Der Grund hierfür ist der Austausch eines Hydranten. Der Verkehr in Richtung Mosel wird einspurig über die linke Spur fortgesetzt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 06.04.2023 andauern.

Zurmaiener Straße wegen Bauarbeiten teilgesperrt

Die Zurmaiener Straße wird am Dienstag, 4. April 2023 aufgrund einer Baumaßnahme der Stadtwerke Trier in beide Richtungen teilgesperrt. Auf Höhe der Hausnummer 105 in Richtung Autobahn und stadteinwärts parallel zur Nikolaus-Leis-Straße wird jeweils die linke Spur gesperrt. Hintergrund sind Arbeiten am Leitungsnetz. Der Verkehr wird in beide Richtungen in dieser Zeit einspurig fortgesetzt. Die Baumaßnahme wird aller Voraussicht nach im Laufe des Tages abgeschlossen.

Ecke Weberbach- und Kaiserstraße: Sperrung aufgrund von Baumaßnahme

Aufgrund einer Baumaßnahme der Stadtwerke Trier werden am Donnerstag, 6. April 2023 die mittlere Fahrspur der Kaiserstraße auf Höhe der Kreuzung zur Weberbachstraße, sowie die Linksabbiegerspur der Weberbachstraße gesperrt. Hintergrund ist der Austausch einer Schieberkappe. Die Baustelle wird voraussichtlich im Laufe desselben Tages abgeschlossen.