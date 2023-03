142 Millionen Euro vom Land: Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz will mehr

MAINZ. Das Land Rheinland-Pfalz gibt den Krankenhäusern in diesem Jahr insgesamt 142 Millionen Euro für größere und kleinere Bauvorhaben sowie Modernisierungen.

Die Summe teilt sich auf in 77 Millionen für konkrete bauliche Investitionen sowie 65 Millionen an Pauschalförderung, wie Gesundheitsminister Clemens Hoch von der SPD am Dienstag in Mainz erklärte. Das seien sechs Millionen mehr als 2022. Die Pauschalförderung, die nach Fallzahlen auf die Häuser im Land verteilt wird, sei diesmal bereits zum 1. März ausgezahlt worden und nicht erst im zweiten Halbjahr.

Die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz (KGRP) kritisierte die Summe vom Land als zu niedrig.