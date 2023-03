Abzocke mit Wohnungsinseraten: Polizei Trier warnt vor neuer Internet-Betrugsmasche

TRIER. Der Polizei in Trier wurde eine neue Betrugsmasche bekannt, bei der bisher unbekannte Täter Wohnungen auf einschlägigen Immobilienseiten inserieren.

Nach der Kontaktaufnahme durch mögliche Interessenten fordern die Betrüger die Personalien, Kopien der Personalausweise und in manchen Fällen auch die Kontodaten der Opfer an. Mit den erlangten Daten werden zum Beispiel Überweisungen von dem Konto des Opfers getätigt.

Seriöse Immobilienseiten warnen bei Erkennen der Masche selbstständig vor einem möglichen Betrug.

Die Polizei weist darauf hin, niemals am Telefon oder per Mail ihre Kontonummer, geschweige denn die Geheimzahl oder TAN preiszugeben. Auch eine Kopie des Personalausweises sollte niemals an Unbekannte herausgegeben werden.

Bei Fragen zu Betrugsdelikten und Verhaltensweisen steht das Team der Zentralen Prävention des PP Trier gerne zur Verfügung: Telefon: 0651 20157566 E-Mail: beratungszentrum.trier(at)polizei.rlp.de