In geparkten PKW geknallt, rote Ampeln überfahren: Police Grand-Ducale stoppt Suff-Fahrten

BETTEMBURG/MOUTFORT/LUXEMBURG-STADT/. Die Police Grand-Ducale stoppte mehrere Alkoholfahrten an verschiedenen Orten im Großherzogtum, bei denen es teilweise zu Unfällen kam.

In Bettemburg wurde am 15.3.2023, gegen 11.30 Uhr, ein Fahrer gemeldet, der in der route de Mondorf ein auffälliges Fahrverhalten an den Tag legen würde. Der gemeldete Wagen konnte von einer Polizeistreife gesichtet werden, allerdings reagierte der Fahrer nicht auf die Haltezeichen der Beamten und prallte zudem gegen einen geparkten Wagen, als er zurücksetzen wollte. Schlussendlich konnte der Fahrer gestoppt und kontrolliert werden. Der maximal erlaubte Alkoholwert wurde deutlich überschritten, weshalb der Führerschein des Fahrers eingezogen wurde.

In Moutfort wurde gegen 14.40 ein Fahrer gemeldet, der mit seinem Fahrzeug gegen den Bürgersteig geprallt sei und keine Kontrolle über sein Fahrzeug habe. Der Fahrer konnte kurze Zeit später angetroffen werden. Auch bei ihm wurde der maximal zulässige Wert im Rahmen des Alkoholtests deutlich überschritten, weshalb sein Führerschein ebenfalls eingezogen wurde.

In der Nacht des 16.3.2023 wurden die Beamten während einer Streifenfahrt auf einen Fahrer aufmerksam, der seinen Wagen mit erhöhter Geschwindigkeit in der Avenue de la Liberté in Luxemburg-Stadt steuerte. Er konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Da er deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum aufwies, wurde er einem Alkoholtest unterzogen, der positiv verlief. Ein provisorisches Fahrverbot wurde zugestellt.

Etwas später wurden die Polizeibeamten auf einen Fahrer aufmerksam, der auf dem Boulevard Royal in Luxemburg-Stadt mehrmals die Verkehrsampeln missachtete und zudem zeitweise über die Schienen der Tram unterwegs war. Auch er konnte kurze Zeit später gestoppt und kontrolliert werden. Ein provisorisches Fahrverbot wurde aufgrund des positiven Alkoholtests ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)