Dramatischer Rettungseinsatz: Senior stürzt in Teich und wählt Notruf

NEUNKIRCHEN-WIEBELSKIRCHEN. Von einem dramatischen Rettungseinsatz in am heutigen Dienstagnachmittag in Wiebelskirchen berichtet die Feuerwehr Neunkirchen.

Gegen 13 Uhr wählte ein Senior den Notruf 112 und meldete seinen Sturz in ein Gewässer. Nach eigenen Angaben war er in einem Waldgebiet zwischen Neunkirchen und Ottweiler verunglückt. Eine genaue Ortsangabe konnte der ältere Mann nicht machen. Umgehend machte sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften zu seiner Rettung auf.

Unterstützt durch eine Rettungsdrohne und Rettungshubschrauber Christoph 16 durchkämmten Fußtrupps das unwegsame Gelände. Parallel kam ein erst kürzlich durch den Förderverein der Neunkircher Innenstadtwache beschafftes IPad zum Einsatz.

Über Koordinaten, die die Integrierte Leitstelle des Saarlandes aus dem Notruf ermittelte, konnte der Senior letztlich lokalisiert und gerettet werden. Er wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.