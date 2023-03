Trier: Diedenhofer Straße – Auffahrt zur Luxemburger Straße ab Dienstag gesperrt

TRIER. Am Dienstag, 7. März 2023, wird in der Diedenhofer Straße die Rechtsabbiegerspur zur Luxemburger Straße in Richtung Messepark vollständig gesperrt.

Der Hintergrund sind Arbeiten der Stadtwerke Trier am Leitungsnetz. Der Verkehr in Richtung Messepark/West wird über die Niederkircher Straße umgeleitet. Alternativ besteht eine Wendemöglichkeit über die Gottbillstraße und Im Siebenborn zwischen Poco Domäne und dem Einrichtungshaus Ehrmann.

Die Busse der Linien 3 und 83 fahren nach der Haltestelle Gotbillstraße links ab in die Niederkircher Straße und von dort über die Luxemburger Straße zur Haltestelle Diedenhofer Straße. Die Haltestellen Alte Rollbahn und Niederkircher Straße sind für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben. Die Arbeiten werden vorrausichtlich bis Ende der Woche andauern.

Bei Fragen zur Baumaßnahme steht der technische Kundenservice der Stadtwerke Trier unter der Tel.-Nr. 0651717-3600 zur Verfügung.