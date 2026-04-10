Stadtwerke Wittlich erweitern Fuhrpark und setzen auf Elektromobilität — Zeichen für Nachhaltigkeit

WITTLICH. Der Servicebetrieb der Stadtwerke Wittlich hat seinen Fuhrpark um drei neue Fahrzeuge erweitert und stärkt damit gezielt seine Einsatzfähigkeit in zentralen Aufgabenbereichen der kommunalen Infrastruktur.

Für den Bauhof wurden ein neuer Pritschenwagen sowie ein kompaktes Nutzfahrzeug angeschafft. Der Pritschenwagen kommt insbesondere bei Straßenkontrollen und im täglichen Außeneinsatz zum Einsatz, etwa zur Überprüfung von Verkehrsflächen sowie zur schnellen Behebung von Schäden. Das kompakte Nutzfahrzeug wird vor allem für das Sammeln von Abfällen im Stadtgebiet genutzt und überzeugt durch seine Wendigkeit, die einen effizienten Einsatz auch in engen Straßen und Bereichen ermöglicht.

Ein besonderer Fokus liegt auf dem Ausbau der Elektromobilität: Sowohl das kompakte Nutzfahrzeug des Bauhofs als auch ein neu beschaffter Kastenwagen für den Bereich Elektrotechnik werden vollständig elektrisch betrieben. Die Elektroniker nutzen den Kastenwagen vor allem für Arbeiten an technischen Anlagen und Einrichtungen der Stadtwerke. Darüber hinaus wird das Fahrzeug regelmäßig bei Veranstaltungen eingesetzt, beispielsweise für den Aufbau und die Betreuung der erforderlichen Infrastruktur.

Mit der Investition in moderne und umweltfreundliche Fahrzeuge setzen die Stadtwerke Wittlich ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit, Effizienz und Zukunftsfähigkeit in der kommunalen Daseinsvorsorge. (Quelle: Stadt Wittlich/Wittlicher Rundschau)