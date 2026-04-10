Spritpreise Luxemburg heute (10. April 2026): Aktuelle Benzinpreise für Super 95, Super Plus und Diesel

Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel schauen täglich auf die Spritpreise in Luxemburg. Auch heute, am Freitag, 10. April 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler ein besonders wichtiges Thema.

Die Spritpreise in Luxemburg heute haben sich deutlich verändert. Vor allem beim Dieselpreis gibt es einen auffälligen Rückgang: Der Literpreis fällt klar unter die Marke von 2 Euro. Hier sind die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise in Luxemburg. Einen schnellen Überblick über die tägliche Entwicklung bietet auch spritpreise.lu.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (10.04.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (E10): 1,776 € pro Liter

Super Plus 98: 1,886 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,882 € pro Liter

Diese Preise gelten seit der letzten Kraftstoffpreisänderung am 10. April 2026.

Diesel in Luxemburg fällt deutlich unter 2 Euro

Besonders beim Dieselpreis in Luxemburg zeigt sich heute eine markante Entwicklung. Nachdem Diesel zuletzt noch deutlich über der 2-Euro-Marke lag, kostet der Liter jetzt nur noch 1,882 Euro. Für viele Pendler, Vielfahrer und Berufspendler aus der Grenzregion ist das eine spürbare Entlastung.

Gerade weil viele Autofahrer gezielt nach „Dieselpreis Luxemburg heute“ oder „Spritpreise Luxemburg aktuell“suchen, dürfte dieser Preisrutsch heute für besonders großes Interesse sorgen.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Grenzorten wie Wasserbillig, Grevenmacher oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleibt das Tanken im Nachbarland für viele Pendler und Vielfahrer weiterhin attraktiv. Wer die Preise regelmäßig verfolgt, schaut meist auf tägliche Übersichten wie spritpreise.lu.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diesen Preis unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Preise an den Tankstellen nahezu identisch. Genau deshalb suchen viele Autofahrer gezielt nach „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“ oder „Dieselpreis Luxemburg heute“, um die neuesten Werte schnell im Blick zu haben.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt vor allem von drei Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Weitere Schwankungen in den kommenden Tagen sind möglich. Vor allem beim Diesel zeigt sich aktuell, wie schnell sich die Lage ändern kann.

Fazit: Preisrutsch bei Diesel sorgt für Bewegung

Für viele Autofahrer aus Trier und der gesamten Moselregion bleibt Luxemburg auch im April 2026 eine wichtige Tankoption. Vor allem der deutliche Rückgang beim Dieselpreis in Luxemburg dürfte heute viele Grenzpendler aufhorchen lassen. Super 95 und Super Plus bleiben dagegen weiter auf hohem Niveau.

Wer die Spritpreise Luxemburg heute regelmäßig verfolgt, behält die aktuellen Werte am besten täglich im Blick – unter anderem über spritpreise.lu.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.