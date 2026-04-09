++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreis-Sturz bei DIESEL ++

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Tanken an einer Zapfsäule einer Tankstelle.
Foto: Symbolbild pixabay

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 10.04.26,  bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 10.04.26, 00.00 Uhr:

Der Preis für den Kraftstoff Diesel sinkt ab Mitternacht extrem um über 30 Cent!!!!!

DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff sinkt im Preis um 30,4 CENT (!!!) und kostet am Freitag dann 1,882  Euro.

SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich und der Liter kostet am Freitag weiter  1,776 Euro.

SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis auch gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,886  Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu

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