Hoher Schaden bei Dachstuhlbrand

SINZIG – Bei einem Dachstuhlbrand in Sinzig im Kreis Ahrweiler ist ein Sachschaden von geschätzt mehr als 300.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei mitteilte, ist die Brandursache bisher nicht abschließend geklärt. Bei dem Brand am Vormittag wurde den Angaben zufolge niemand verletzt.

Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Unglücksort ankamen, seien keine Bewohner mehr in dem Gebäude gewesen. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Bei dem Feuer wurde laut Polizei auch ein Auto in Mitleidenschaft gezogen.