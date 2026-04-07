Großangelegter Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität: Sechs Festnahmen im Saarland und RLP

SAARBRÜCKEN/NEUNKIRCHEN/FRANKENTHAL – Am vergangenen Ostersamstag, dem 04.04.2026, führten Ermittler des Dezernats für Organisierte Kriminalität (LKA Saarland) eine umfangreiche Durchsuchungsaktion durch.

Im Fokus standen sechs Wohnanschriften in Neunkirchen (Saarland) und Frankenthal (Rheinland-Pfalz). Hintergrund der Maßnahmen ist ein laufendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in erheblichen Mengen.

Sicherstellung von Produktionsstätten und Beweismitteln

Der Einsatz führte zur Entdeckung einer funktionsfähigen Amphetamin-Küche sowie einer professionellen Anlage zur Cannabisaufzucht. Die Beamten stellten Amphetamin im mittleren zweistelligen Kilogrammbereich sowie mehrere Liter Amphetaminöl sicher. Neben den Betäubungsmitteln wurden diverse Waffen und Bargeld in vierstelliger Höhe beschlagnahmt. Die Beweislage war so erdrückend, dass ein Ermittlungsrichter am Ostersonntag für alle sechs festgenommenen Personen die Untersuchungshaft anordnete.