Betrüger bringen Seniorin um mehrere Tausend Euro

BOPPARD – Eine 74-Jährige aus Boppard ist Opfer einer Betrugsmasche geworden und hat dabei mehrere Tausend Euro verloren.

Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus und manipulierten die Frau gezielt.

Die Geschädigte konnte einen der Täter wie folgt beschreiben:

- männlich - 20-25 Jahre alt - schlanke Statur - circa 1,75 Meter groß - kurze, schwarze gelockte Haare - schwarze Mütze - schwarze Kleidung - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - akzentfreies deutsch

Im Zuge des Betrugs übergab sie den falschen Beamten das Bargeld. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise.