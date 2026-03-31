Betrüger bringen Seniorin um mehrere Tausend Euro

0
Foto: Jan Woitas/dpa/Synbolbild

BOPPARD – Eine 74-Jährige aus Boppard ist Opfer einer Betrugsmasche geworden und hat dabei mehrere Tausend Euro verloren.

Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die Täter als Polizeibeamte aus und manipulierten die Frau gezielt.

Die Geschädigte konnte einen der Täter wie folgt beschreiben:

   - männlich
   - 20-25 Jahre alt
   - schlanke Statur
   - circa 1,75 Meter groß
   - kurze, schwarze gelockte Haare
   - schwarze Mütze
   - schwarze Kleidung
   - mitteleuropäisches Erscheinungsbild
   - akzentfreies deutsch

Im Zuge des Betrugs übergab sie den falschen Beamten das Bargeld. Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen um Hinweise.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.