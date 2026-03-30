Update: Transporter mit 40 Rindern in Böschung — kilometerlange Staus auf A3

Ein Tiertransporter verunglückt auf der A3 in Richtung Frankfurt am Main. Es kommt zu langen Staus im Berufsverkehr.

0
Ein Transporter mit rund 40 Rindern verunglückte am Morgen auf der A3. Foto: Sascha Ditscher/dpa

RANSBACH-BAUMBACH. Ein mit rund 40 Rindern beladener Lastwagen ist auf der A3 bei Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis) verunglückt. Zunächst wurde die Autobahn Richtung Frankfurt für die Bergung gesperrt, so die Polizei.

Es kam zu Staus im Berufsverkehr. Seit etwa 7.30 Uhr sei die Strecke wieder frei befahrbar, hieß es. Der Transporter war am frühen Morgen aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung hängen geblieben (lokalo.de berichtete). Die Tiere waren nach wie vor im Transporter. Ein Mitarbeiter des Veterinäramts untersuchte die Tiere laut Polizei. Je nachdem, wie schwer sie verletzt seien, müssten sie möglicherweise notgeschlachtet werden, sagte der Sprecher.

Laut den Verkehrsmeldungen des ADAC staute es sich bereits am frühen Morgen auf etwa zwei Kilometer hinter der Unfallstelle. Autofahrer mussten rund eine Stunde mehr Zeit einplanen. (Quelle: dpa)

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.