„Wir setzen auf Sieg!“ CDU Saar nominiert Toscani im Rennen um die Staatskanzlei

Die Christdemokraten setzen auf ihren Landeschef. Ziel ist ein Machtwechsel bei der nächsten Landtagswahl.

SAARBRÜCKEN. Die CDU Saar hat ihren Landeschef Stephan Toscani zum Spitzenkandidaten bei der nächsten Landtagswahl nominiert. Die Entscheidung im Landesausschuss sei einstimmig gefallen, teilte die Partei in Saarbrücken mit.

Der 59-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten und will Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ablösen. Regulär findet die nächste Landtagswahl im Saarland am 18. April 2027 statt. «Unser Land braucht dringend Hoffnung und einen neuen Aufbruch», erklärte Toscani vor mehr als 200 Delegierten und Gästen. «Unser Ziel ist klar: Wir setzen auf Sieg!» Der Jurist führt die CDU Saar seit Mai 2022.

Bei der Landtagswahl am 27. März 2022 hatte die SPD mit 43,5 Prozent der Stimmen eine absolute Mehrheit geholt. Rehlinger führt seitdem eine SPD-Alleinregierung an der Saar. Im aktuellen Landtag stellt die SPD 29 von 51 Abgeordneten. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD 3. (Quelle: dpa)