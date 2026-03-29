++ Saarland: Nartane M. (15) vermisst — hilflose Lage nicht ausgeschlossen ++

BEXBACH. Seit dem 29.3.2026, gegen 4.00 Uhr, wird die 15-jährige Jugendliche Nartane Mousta aus Bexbach vermisst. Die Vermisste hat ihr Elternhaus in unbekannte Richtung verlassen.

Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet oder ihr ein Leid zugestoßen sein könnte.

Personenbeschreibung: ca. 165 cm groß, schmale Figur, schwarze schulterlange Haare, starke Schminke, letzte bekannte Bekleidung: blaue Jogginghose, schwarzes bauchfreies T-Shirt und schwarzer Pullover

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg telefonisch unter der 06841-1060 oder per E-Mail [email protected] in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeiinspektion Homburg)