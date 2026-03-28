Ohne Führerschein in Wittlich unterwegs: Polizei findet Teleskopschlagstock

WITTLICH. Am 27.3.2026 kontrollierten die Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Wittlich gegen 13.20 Uhr einen 53-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus dem Wittlicher Stadtgebiet. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen und erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Der Fahrzeughalter des Fahrzeuges duldete die Fahrt, so dass zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde im Rahmen der Kontrolle zugriffsbereit liegend ein Teleskopschlagstock im Fahrzeug aufgefunden.

Gegen den Fahrer wurde daher zudem ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet und der Schlagstock wurde sichergestellt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)