„The winner takes it all“: 54 Abiturientinnen und Abiturienten am Gymnasium Konz

KONZ. Am 27.3.2026 fand am Gymnasium Konz die Entlassfeier des Abiturjahrgangs 2026 statt. Die 54 Abiturientinnen und Abiturienten fanden sich samt ihrer Familien mit dem Lehrerkollegium in der festlich geschmückten Saar-Mosel-Halle ein, um ihre Abiturzeugnisse entgegenzunehmen.

Im Rahmen einer würdigen Feierstunde wurde dem Jahrgang das Ergebnis der Arbeit der letzten Jahre überreicht – das Abiturzeugnis. Sortiert nach Stammkursen betraten die Protagonistinnen und Protagonisten des Abends die Bühne und erhielten aus den Händen von Ralf Peter Heckel (MSS-Leitung), Steffen Schermer (stellv. SL), Matthias Orth (MSS Organisation) sowie der jeweiligen Stammkursleitung das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife.

Nach dem Abschlussfoto des Jahrgangs endete der offizielle Teil der Abiturfeierlichkeiten am Gymnasium Konz und dieser besondere Abend fand seinen Ausklang mit einer Vielzahl von Reden, musikalischen Beiträgen, Spielen sowie Sketchen.

Die Schulgemeinschaft des Gymnasiums Konz gratuliert dem Abiturjahrgang 2026 ganz herzlich und wünscht alles erdenklich Gute auf dem weiteren Lebensweg.

Ein ausführlicher Bericht mit allen Rednerinnen und Rednern sowie den Namen aller Abiturientinnen und Abiturienten findet sich auf der Homepage des Gymnasiums: www.gymnasium-konz.de. (Quelle: S. Steinbach/Gymnasium Konz)