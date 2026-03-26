++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: Spritpreise für DIESEL und SUPER 95 sinken weiter ++

LUXEMBURG. Aktuelle Spritpreise in Luxemburg: Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag die neuen Maximalpreise für die Kraftstoffe Diesel und Benzin an den Tankstellen im Großherzogtum ab 27.03.26, bekannt gegeben.

Die Spritpreise in Luxemburg ab Freitag, 27.03.26, 00.00 Uhr:

Die Preise für die Kraftstoffe Diesel und Super 95 sinken ab Mitternacht!

▶ DIESEL

Der Liter Diesel-Kraftstoff wird gleich 11,6 Cent günstiger, und kostet am Freitag dann 1,866 Euro.

▶ SUPER 95

Der Preis für Super-95er-Benzin wird um 5,9 Cent gesenkt, und der Liter kostet am Freitag dann 1,700 Euro.

▶ SUPER 98

Die Super-Variante Super98 (Super Plus) bleibt im Preis gleich, sodass der Liter des Kraftstoffs am Freitag weiter 1,814 Euro kostet.

Aktuelle Spritpreise Luxemburg heute finden Sie täglich auf spritpreise.lu