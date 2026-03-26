Kröv: Polizei erwischt zahlreiche Handysünder und Gurtmuffel!

KRÖV – Wie die Polizei Bernkastel-Kues mitteilt, führten am Donnerstagvormittag, 26.03.2026, Polizeikräfte der PI Bernkastel-Kues Verkehrskontrollen in der Ortslage Kröv mit Schwerpunkt Handynutzungsverbot und Gurtanlegepflicht durch.

Dabei wurden 11 Handyverstöße und ein Gurtverstoß festgestellt. Wegen der erhöhten Unfallgefahren durch Ablenkung wird für die verbotswidrige Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer ein Regelbußgeld von 100 EUR und ein Punkt im Fahreignungsregister durch die Bußgeldstelle festgesetzt. Die Polizei Bernkastel-Kues wird weitere zielgerichtete Kontrollen in ihrem Zuständigkeitsbereich durchführen und appelliert an die Vernunft aller Fahrzeugführenden.