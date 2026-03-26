Luxemburg: Pkw prallt gegen Baum – Beifahrerin stirbt an der Unfallstelle

TROISVIERGES/ULFLINGEN – Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ereignete sich am heutigen Donnerstagmittag gegen 13.00 Uhr auf der Landstraße N12 in Fahrtrichtung Troisvierges (Ulflingen) ein tragischer Verkehrsunfall.

Ein Personenkraftwagen kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und prallte frontal gegen einen Baum. Die Wucht des Aufpralls war so massiv, dass die Beifahrerin des Wagens noch vor Ort verstarb. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wird derzeit im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft nehmen Ermittlungen auf

Die Staatsanwaltschaft hat umgehend reagiert und den Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Zur Klärung der genauen Todesumstände und möglicher medizinischer Hintergründe wurde zudem eine Autopsie angeordnet. Die Ermittler sicherten vor Ort zahlreiche Spuren, um festzustellen, wie es zu dem Kontrollverlust über das Fahrzeug kommen konnte.

Verkehrsbehinderungen durch Bergungs- und Rettungsarbeiten

Für die Dauer der aufwendigen Rettungsmaßnahmen und der anschließenden Bergung des Wracks musste die N12 für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Straßenmeisterei und die Polizei leiteten den Verkehr weiträumig um. Erst nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der zuständigen Dienststelle fortgeführt.