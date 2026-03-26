Transporter kracht in Fahrzeug der Autobahnmeisterei: A8 wieder freigegeben

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Unfall A8 Contwig/Zweibrücken. Foto: Polizeiinspektion Zweibrücken

CONTWIG/ZWEIBRÜCKEN – Nach einem Unfall mit zwei Leichtverletzten ist die Autobahn 8 im Landkreis Südwestpfalz Richtung Pirmasens für etwa zwei Stunden gesperrt gewesen.

Aus noch unklarer Ursache sei ein Kleintransporter am Donnerstagmorgen von der Fahrbahn auf den Seitenstreifen abgekommen, teilte die Polizei mit. Dort sei der Transporter mit einem Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei zusammengestoßen. Die Autobahnmeisterei sei wegen Reinigungsmaßnahmen dort gewesen.

Der Fahrer des Kleintransporters sowie der Fahrer des Absicherungsfahrzeugs seien leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen sei die Fahrbahn wegen Abschlepp- und Reinigungsarbeiten bis kurz vor 11 Uhr gesperrt worden.

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