Wohnungsbrand in Bad Neuenahr-Ahrweiler: 41-jähriger Bewohner in Spezialklinik eingeliefert

BAD NEUENAHR-AHRWEILER – Am Mittwoch, dem 25.03.2026, ereignete sich gegen 15.20 Uhr in der Altstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler ein folgenschwerer Wohnungsbrand.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr trafen auf eine voll entwickelte Brandlage. Ein 41-jähriger Bewohner konnte aus dem Gebäude gerettet werden. Er zog sich jedoch schwere Verletzungen zu. Nach einer medizinischen Erstbehandlung im örtlichen Krankenhaus wurde die Verlegung in eine Spezialklinik angeordnet.

Koordinierter Einsatz der Rettungs- und Sicherheitsorgane

Der Einsatz forderte ein koordiniertes Zusammenwirken zahlreicher Organisationen. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst mit Notarzt, die lokale Polizei sowie das Ordnungsamt vor Ort. Die Brandbekämpfung verlief erfolgreich und verhinderte ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude in der eng bebauten Altstadt. Dennoch entstand an dem betroffenen Objekt ein erheblicher Sachschaden. Die Räumlichkeiten sind bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar.

Ermittlungsaufnahme durch die Kriminalpolizei

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle für die weiteren Untersuchungen freigegeben. Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache übernommen. In den kommenden Tagen werden Brandsachverständige das Gebäude untersuchen. Ziel ist die Rekonstruktion der Ereignisse, die zu dem folgenschweren Feuer führten.