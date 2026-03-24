Polizei stoppt völlig betrunkenen Radfahrer in Wittlich

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Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

WITTLICH. Nach Zeugenhinweisen kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 24.3.2026, gegen 3.20 Uhr. einen 47-jährigen Fahrradfahrer aus der VG Wittlich-Land. Dieser war im Bereich Koblenzer Straße in Wittlich mit seinem Fahrrad unterwegs.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann mit über 2,0 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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