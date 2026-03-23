Frontalcrash an der Autobahnauffahrt: Zwei Fahrerinnen im Krankenhaus – Kleinkind bleibt unverletzt

KAISERSESCH/COCHEM – Am heutigen Montagnachmittag, 23.03.26, ereignete sich gegen 16.00 Uhr im Bereich Kaisersesch ein folgenschwerer Verkehrsunfall.

Eine Fahrzeugführerin beabsichtigte von der Landesstraße 98 nach links auf die Autobahn 48 aufzufahren. Dabei übersah sie nach ersten polizeilichen Erkenntnissen einen entgegenkommenden Pkw. Die daraus resultierende frontale Kollision führte zu erheblichen Beschädigungen an beiden Fahrzeugen und löste einen größeren Rettungseinsatz aus.

Verletzte Personen und Einsatz der Rettungskräfte

In den verunfallten Fahrzeugen befanden sich insgesamt drei Personen. Beide Fahrzeugführerinnen zogen sich durch den Aufprall Verletzungen zu. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung vor Ort und brachte beide Frauen in nahegelegene Kliniken. Ein mitfahrendes Kleinkind blieb nach ersten Untersuchungen glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr Kaisersesch sicherte die Unfallstelle ab und unterstützte die Bergungsmaßnahmen.

Zeitweise Verkehrsbehinderungen durch Bergungsarbeiten

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Cochem war die L98 zeitweise vollständig gesperrt. Beide Personenkraftwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Cochem hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Verkehr konnte nach Abschluss der Bergungsarbeiten wieder freigegeben werden.