Saarland: Bundespolizei weist 50-Jährigen mit zahlreichen Dokumenten zurück

PERL. Am Samstag, 21. März 2026, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei gegen 11.00 Uhr im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen einen 50-jährigen belarussischen Staatsangehörigen.

Dieser wollte mit einem grenzüberschreitenden Reisebus über die A8 von Luxemburg kommend in die Bundesrepublik einreisen. Der Reisende wies sich mit einer abgelaufenen lettischen Identitätskarte gegenüber den Beamten aus. Zudem führte er eine niederländische Asylkarte und eine Asylbescheinigung aus Belgien mit. Aktuell befindet sich der belarussische Staatsangehörige in Luxemburg und den Niederlanden in laufenden Asylverfahren.

Die Abfrage im polizeilichen Informationssystem führte zu mehreren Ausschreibungen verschiedener Behörden. Das abgelaufene lettische Dokument war zur Einziehung ausgeschrieben worden. Weiterhin wurde der 50-Jährige von der Zentralen Ausländerbehörde Zirndorf gesucht, da er ausreisepflichtig ist.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 50-Jährige nach Luxemburg zurückgewiesen. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken)